Ataşehir'de kısıtlama gününde mekanlarda bir araya gelen 26 kişiye 90 bin 194 TL ceza
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Ataşehir'de kısıtlama gününde mekanlarda bir araya gelen 26 kişiye 90 bin 194 TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iki iş yerinde bir araya gelerek sosyal mesafeye dikkat etmeyen 26 kişiye 90 bin194 TL ceza kesildi.

Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iki iş yerinde bir araya gelerek sosyal mesafeye dikkat etmeyen 26 kişiye 90 bin194 TL ceza kesildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 10 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Ataşehir ilçesinde Barbaros ve Atatürk Mahallesi'nde bulunan iki farklı iş yerinde yapılan denetimlerde, iş yerinde bir araya gelerek sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 26 kişi olduğu tespit edildi. Şahıslara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 90 bin 194 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Ataşehir'de kısıtlama gününde mekanlarda bir araya gelen 26 kişiye 90 bin 194 TL ceza
Ataşehir'de kısıtlama gününde mekanlarda bir araya gelen 26 kişiye 90 bin 194 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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