Ataşehir'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu
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Ataşehir'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

Ataşehir'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu Ataşehir'deki Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kilometrelerce uzayan tır kuyrukları oluştu.

Ataşehir'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu

İSTANBUL - Ataşehir'deki Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kilometrelerce uzayan tır kuyrukları oluştu. Gümrük müdürlüğü önünde oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesinde bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yola çıkan tırlardaki artış, gümrük önünde kilometrelerce uzunlukta tır kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisi de yol kenarına park ederek kontak kapattı. Gümrük müdürlüğü önünde oluşan uzun tır kuyruğu havadan böyle görüntülendi.

Ataşehir'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu
Ataşehir'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu
Ataşehir'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu
Ataşehir'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu
Ataşehir'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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