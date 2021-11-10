Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz hayatını kaybetti

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'nde dün akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ B.'nin (27) kılıçlı saldırısına uğradı.

Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ B., Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen şüphelinin ilk ifadesinde, maktulü tanımadığını ve şiddet filmlerinden etkilenerek kılıçla bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Cenaze aileye teslim edildi

Başak Cengiz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını söyledi.

Mimar kardeşinin Ankara'da çalıştığını, bir proje için İstanbul'a geçici süre geldiğini belirten Cengiz, "Pazar günü Ankara'ya dönecekti. Dün akşam iş çıkışı bu olay gerçekleşti. Başak, işinde gücünde bir insandı. Nişanlıydı." dedi.

Saldırganı tanımadıklarını ifade eden Fatih Cengiz, "Kafayı yemiş bir adam. Akli dengesi bozuksa niye o zaman dışarıda duruyor? Bu da mı mazeret? (Kılıç taşıması) Planlı şekilde öldürdü bence." diye konuştu.

Başak Cengiz'in cenazesi, Ankara'daki Yahyalar Merkez Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haberi Kaydet