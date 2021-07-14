Son dakika haber | ATAŞEHİR'DE KAZA YAPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ SICAKTAN KENDİMDEN GEÇMİŞİM

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Edinilen son dakika gelişmesine göre ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bariyerlere çarptı.

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bariyerlere çarptı. Kazada kamyonette bulunan ve yaralanan yolcu itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.30 sıralarında TEM bağlantı yolu Küçükbakkalköy Sapağı'nda meydana geldi. 34 EH 2496 plakalı kamyonetin sürücüsü Turan Sucu yol ayrımından kararsız kalınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, yanında bulunan Manolya Gürel yaralandı. Bacağı sıkışan yaralıyı itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede kamyonetten çıkardı. Sedyeye konulan yaralı ambulansa bindirileceği sırada cep telefonu ile yakınlarına bilgi verdi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Gürel'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Turan Sucu "Yaralı iş arkadaşım. Ne olduğunu anlayamadım. Direksiyon hakimiyetini kaybetmişim. Kendimden geçmişim sıcaktan herhalde. Hız da yoktu, şu yoldan giderken buraya dönünce kontrolümü kaybetmişim" dedi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı