ATAŞEHİR'DE KAZA YAPAN BABA VE OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ
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ATAŞEHİR'DE KAZA YAPAN BABA VE OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHAAtaşehir TEM Otoyolu'nda trafikte araçların sıkıştırdığı iddia edilen kamyonet ile bir motosiklet kaza yaptı.

ATAŞEHİR'DE KAZA YAPAN BABA VE OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ
17.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:47

Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Ataşehir TEM Otoyolu'nda trafikte araçların sıkıştırdığı iddia edilen kamyonet ile bir motosiklet kaza yaptı. Bariyerlere çarpan motosikletteki baba ve oğlu ölümden döndü. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu Bostancı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 66 FE 738 plakalı kamyonetin sürücüsü, yol üzerindeki diğer araçların sıkıştırması üzerine kaçmak isterken aracıyla manevra yaptı. Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen 09 BVP 56 plakalı motosiklet, kamyonete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet bariyerlere çarparak asılı kaldı. Motosikletteki baba Edip Şahin(40) ve oğlu Bulut Emre Şahin(9) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, olay yerine koşarak yaralılara yardım etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören bir vatandaş, "İlerideki kamyoneti bir araba sıkıştırıyor. Onu sıkıştırdıktan sonra emniyet şeridinde giden motosikleti sıkıştırıyor. Motor da 9-10 yaşlarında bir çocuk var. Bir de 45 yaşlarında yetişkin var. Allahtan sadece omzu çıkıyor babasının. Çocukta Allah'a şükür bir şey yok. Vuran araba da burada ambulans da geldi gördüğünüz gibi. Allah'a şükür fazla bir zayiat yok canlarda" dedi. 

"KADERİMİZ BU ZATEN BAŞKA DA YAPACAK BİR ŞEY YOK"Olay yerinde bulunan bir motosikletli ise, "Kaderimiz bu zaten başka da yapacak bir şey yok. Ekmek paramızı böyle koşturuyoruz. Aralara giriyoruz ayrı sıkışıyoruz, emniyet şeridine giriyoruz ayrı sıkışıyoruz. Kazayı görmedim meslektaşım olduğu için durdum sadece. Ben de biraz panik oldum, korktum. Hepimiz yaşıyoruz bu korkuyu. Onun kaderi bizim kaderimiz" diye konuştu.

Kamyonet sürücüsü, "Solumda da araç vardı, sağımda da araç vardı. Solumdaki araç sıkıştırınca arkamdan o da geldi bana vurdu. Başka da bir şey bilmiyorum. 3 tane araç vardı, gittiler." dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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