Ataşehir'de kaybolduğu ihbar edilen 16 yaşındaki çocuk bulundu
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İstanbul, Ataşehir, Güncel

Ataşehir'de kaybolduğu ihbar edilen 16 yaşındaki çocuk bulundu

Ataşehir'de 9 Mart'ta kaybolduğu ihbar edilen 16 yaşındaki E.Y., bulundu.

12.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:50
Ataşehir'de kaybolduğu ihbar edilen 16 yaşındaki çocuk bulundu

Ataşehir'de 9 Mart'ta kaybolduğu ihbar edilen 16 yaşındaki E.Y., bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta Esatpaşa Mahallesi'ndeki evinden okula gitmek üzere ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan E.Y. hakkında ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Konuya ilişkin Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kayıp çocuğun toplu taşıma kartı kullanım bilgileri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili birimle yazışma yapıldı. E.Y'nin 10 Mart'ta Kadıköy-Kartal metro hattını kullandığı ve güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Kadıköy istikametine gittiği belirlendi.

Çalışmalar devam ederken, kayıp çocuğun Bahariye Caddesi'nde klarnet çalarken görüldüğü yönünde bilgi

edinildiği, ailesine haber verildiği ve E.Y'nin Ataşehir İlçe

Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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