Ataşehir'de kask çaldıkları iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı Ataşehir'de motosiklet kaskı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ataşehir'de motosiklet kaskı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında ilçede meydana gelen 7 ayrı kask hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından çalınan kaskların Fatih G'ye (38) satıldığını tespit etti.

Ekipler, 14 Haziran'da Fatih G'yi Kadıköy'deki evinde yakaladı. Adreste yapılan aramada 9 kask ele geçirilirken, Fatih G'nin çalıntı kaskları internet üzerinden sattığı belirlendi.

Çalışmanın devamında, kaskları çalarak Fatih G'ye getiren şüpheliler Atakan Yasin U. (20), Berat Y. (21) ve küçük yaştaki A.B, Kadıköy'de bir otomobilde yakalandı. Otomobilde de 5 çalıntı motosiklet kaskı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA