ATAŞEHİR'DE KASAPTA KIYMA ÇEKME SIRASI KAVGASI Sağlık çalışanını bıçaklayıp kaçtı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdıHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA - ATAŞEHİR'de bir kasap dükkanında kıyma çekme sırasında bekleyen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Sağlık çalışanını bıçaklayıp kaçtı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA - ATAŞEHİR'de bir kasap dükkanında kıyma çekme sırasında bekleyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi kolundan bıçakla yaralandı. Kavga anı ve olay sonrası yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 09.30 sıralarında Ataşehir'de bulunan bir kasap dükkanında yaşandı. Kıyma çekme sırasında bekleyen sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Murat Y. ve bir kişi arasında sıra tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan cebinden çıkardığı bıçakla sağlık çalışanı Murat Y.'yi kolundan yaraladı. Saldırgan arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçarken, çevrede bulunanlar Murat Y.'ye yardımcı olmak istedi. Vatandaşlar, sağlık çalışanın yönlendirmesiyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan kasapta yaşanan arbede ve bıçaklama sonrası olanlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin kasap içinde arbede yaşadığı, şüpheli ve arkadaşının kasap dükkanından ayrıldığı, yaralı sağlık çalışanının kolunu tutarak dışarı çıktığı ve çevredekilerin sağlık çalışanına yardım ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA