Ataşehir'de karşı şeride geçerek devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Ataşehir'de karşı şeride geçerek devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

12.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:58
Ataşehir'de karşı şeride geçerek devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ataşehir'de çöp kamyonuna ve elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de çöp kamyonuna ve elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dudullu Caddesi'nde seyir halinde olan 34 DIY 671 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çöp kamyonuna ve elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından, bir süre trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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