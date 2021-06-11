Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
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Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi Ataşehir'de sürücüsünün kapısı olmadan otomobil ile trafikte seyir halinde olması görenleri şaşkına çevirdi.

Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

İSTANBUL - Ataşehir'de sürücüsünün kapısı olmadan otomobil ile trafikte seyir halinde olması görenleri şaşkına çevirdi.

Ataşehir'de trafikte seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Kapısız bir şekilde trafikte seyreden otomobil sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Trafikte dehşete düşüren olay trafikteki başka sürücü tarafından kaydedildi.

Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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