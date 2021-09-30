Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk - Haberler
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Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk

Ataşehir'de bir vatandaş, mal yüklü kamyonun kasasında tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de bir vatandaş, mal yüklü kamyonun kasasında tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. O esnada kamyon kasasının kapağının açık olması dikkat çekti. Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk arkadan ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Eylül günü saat 21.00 sularında Ataşehir Aşık Veysel Mahallesinde meydana geldi. Ataşehir'den Dudullu istikametinde seyir halinde olan mal yüklü bir kamyonun kasasında korunaksız bir şekilde yolculuk yapan vatandaş görenlerin dikkatini çekti. Kamyonun ara sıra hızlandığı ve bu nedenle kasadaki vatandaşın dengesini kaybettiği görüldü. Ayrıca seyir halindeki kamyonun kasasının kapağının açık olması da dikkat çekti. Can güvenliğini hiçe sayan ve düşme tehlikesi yaşayan vatandaşın rahat tavırlar sergilediği gözlendi.

Kasası açık kamyon kasasında tehlikeli yolculuk arkadan ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

(Onur Hamzaoğlu-İHA)

Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk

Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk

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