Ataşehir'de kamyonet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden oldu - Haberler
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Ataşehir'de kamyonet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ataşehir'de kamyonet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden oldu

Ataşehir'de cadde üzerinde seyir halinde olan araç, sokak içerisinden kontrolsüz şekilde yola çıkan kamyonete çarptı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de cadde üzerinde seyir halinde olan araç, sokak içerisinden kontrolsüz şekilde yola çıkan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak durabildi. Yoldan geçen başka bir sürücü, aracından inen kazazedeye yardım etmediği gibi bir de üstüne selektör yaparak yoldan çekilmesini istedi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece 01.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BMW marka araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sokak içerisinde kontrolsüz şekilde caddeye giriş yapan kamyonete çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Yerinden çıkan elektrik panosu aracın üzerine düştü. Kaza sonrası aracından inen sürücü, kamyonet sürücüsünün yanına giderek tepki gösterdi. O esnada kaza yerinden geçmekte olan başka bir sürücü, otomobilinden inen kazazedeye yardım etmediği gibi bir de üstüne selektör yaparak kazazedenin yoldan çekilmesini istedi.

Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Elektrik panosu aracın üzerine devrildi"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan çevre esnafı Yıldırım Duman, "Meydana gelen kaza sanırım kamyonet sürücüsünün hatasıydı. Kontrolsüz çıkan kamyonete çarpmamak için direksiyon kıran otomobil sürücü arka kısma çarpıp buradaki elektrik panosuna savruluyor. Panoda aracın üzerine devriliyor. İki sürücünün sağlık durumu iyi ancak araçlarda büyük çapta hasar oluştu" diye konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir'de kamyonet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden oldu

Ataşehir'de kamyonet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden oldu

Ataşehir'de kamyonet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden oldu

Ataşehir'de kamyonet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden oldu

Ataşehir'de kamyonet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden oldu

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