ATAŞEHİR'DE KAHVEHANELER İLK MÜŞTERİLERİNİ ALDI
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ATAŞEHİR'DE KAHVEHANELER İLK MÜŞTERİLERİNİ ALDI

02.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:58
ATAŞEHİR'DE KAHVEHANELER İLK MÜŞTERİLERİNİ ALDI

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL'da yeni kontrollü normalleşmenin ilk günü, kahvehaneler kapılarını açtı.

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL'da yeni kontrollü normalleşmenin ilk günü, kahvehaneler kapılarını açtı.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, yeni kontrollü normalleşme sürecinin  ilk günü İstanbul'da kahvehaneler kapılarını açtı. Ataşehir'de kahvehaneler ilk müşterilerini kabul etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan müşteriler aylar sonra çaylarını içtikleri için mutlu olduklarını belirtti. İşletmeci Recep Sağlam "Günler sonra kahveler açıldı, çok memnun oldum. Kurallara uygun olarak açtık,sosyal mesafe kuralı uyuyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu. Kahveye çayını içmeye gelen Zeki Halsiz  "Kahvesiz de olmuyor çayımızı içmeye geldik. Evdeki çayı tutmasa da vazgeçilmez bizim için. Uzun zamandır kapalıydı, açılması iyi oldu" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Kahveden görüntü-İşletmeci ile röp-Müşterilerden görüntü-Müşteriler ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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