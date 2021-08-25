Ataşehir'de kahvehanede cinayet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'de kahvehanede cinayet

Ataşehir'de kahvehanede cinayet
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsa ALMAÇAYIR / ATAŞEHİR'de Muhammet Barlas K., kendisine olan borcunu ödemediği iddiasıyla 51 yaşındaki Hasan Toka'yı başından üç kurşunla vurdu.

İsa ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR'de Muhammet Barlas K., kendisine olan borcunu ödemediği iddiasıyla 51 yaşındaki Hasan Toka'yı başından üç kurşunla vurdu. 10 gün önce kahvehanede çalışmaya başlayan Toka hayatını kaybederken, yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 23 Ağustos Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. 23 yaşındaki Muhammet Barlas K., burada 10 gün önce çalışmaya başlayan 51 yaşındaki Hasan Toka'yı üç kurşunla başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toka, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine hemen olay yerine ulaşan polislerden kaçmaya çalışan katil zanlısı Muhammet Barlas K., yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısının üzerinde içinde 4 mermi bulunan ruhsatsız silah ele geçirildi.

Muhammet Barlas K.'nın emniyetteki ifadesinde Hasan Toka'nın kendisinden 2 bin 500 lira borç aldığını, borcu ödemediğini ve olay günü kendisine küfrettiğini, be nedenle hedef gözetmeksizin ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Muhammet Barlas K. çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı. Görgü tanığı Ufuk Güneş "Vurulan 10 gün önce çalışmaya başlamış. İçeri giren genç birisi önce tuvalete gitmiş. Daha sonra yanına oturmuş, başına 3 el ateş etmiş. Polisler ve ambulans geldi. Vuran kişi yakalandı. Aralarında daha önce bir sorun varmış" diye konuştu.

 


Ataşehir'de kahvehanede cinayet
Ataşehir'de kahvehanede cinayet
Ataşehir'de kahvehanede cinayet
Ataşehir'de kahvehanede cinayet
Ataşehir'de kahvehanede cinayet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti
Son dakika haberleri... Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti
Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili kahreden gerçek: Tetiği kendi çekmiş
Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili kahreden gerçek: Tetiği kendi çekmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Buğra Kavuncu Meral Akşener Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Deniz Akkaya Serdar Ortaç Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Gervinho Arda Turan Mesut Özil Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ataşehir'de kahvehanede cinayet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:58:45. #1.16#

title