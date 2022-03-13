ATAŞEHİR'DE KAĞIT TOPLAYICILARININ KALDIĞI METRUK BİNADA YANGIN - Haberler

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ATAŞEHİR'DE KAĞIT TOPLAYICILARININ KALDIĞI METRUK BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ATAŞEHİR'DE KAĞIT TOPLAYICILARININ KALDIĞI METRUK BİNADA YANGIN

ATAŞEHİR'de kağıt toplayıcılarının kaldığı metruk bir binada yangın çıktı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de kağıt toplayıcılarının kaldığı metruk bir binada yangın çıktı. Yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 50 kadar kağıt toplayıcının kaldığı metruk bir binada çıkan yangını, çevre sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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