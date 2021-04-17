Ataşehir'de kafeye koronavirüs baskını
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Ataşehir'de kafeye koronavirüs baskını

Ataşehir'de kafeye koronavirüs baskını
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ataşehir'de kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen kafeye baskın düzenlendi.

Ataşehir'de kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen kafeye baskın düzenlendi. Baskında sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma yasağını delen 17 kişiye 59 bin lira para cezası kesildi.

Ataşehir'de koronavirüs yasakları kapsamında kapalı olması gereken kafeye dün saat 21.00 sıralarında baskın düzenlendi. Adreste yapılan kontrollerde içeride bulunan 17 kişiye sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma yasağına uyulmadığı tespit edildi. Kişilere, toplamda 58 bin 973 lira para cezası kesildi.

 


- İstanbul
Ataşehir'de kafeye koronavirüs baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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