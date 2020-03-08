Ataşehir'de kadınların tasarladığı kıyafetler ile 8 Mart Defilesi
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Ataşehir, 8 Mart

Ataşehir'de kadınların tasarladığı kıyafetler ile 8 Mart Defilesi

Ataşehir'de kadınların tasarladığı kıyafetler ile 8 Mart Defilesi -Kadın girişimcilik kursundan kendi iş yerini kuran kadınlardan defile -Belediye çalışanı kadınlar mankenlik yaptı Ataşehir Belediyesi Kadın girişimcilik kursunda eğitimlerini aldıktan sonra kendi iş yerlerini kuran...

08.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:53
Ataşehir'de kadınların tasarladığı kıyafetler ile 8 Mart Defilesi

Ataşehir'de kadınların tasarladığı kıyafetler ile 8 Mart Defilesi

-Kadın girişimcilik kursundan kendi iş yerini kuran kadınlardan defile

-Belediye çalışanı kadınlar mankenlik yaptı

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi Kadın girişimcilik kursunda eğitimlerini aldıktan sonra kendi iş yerlerini kuran başarılı kadınların tasarladıkları kıyafetler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlenen defileyle tanıtıldı. Defilede mankenliği ise belediyede çalışan kadınlar yaptı.

Ataşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mustafa Saffet Kültür Merkezinde düzenlenen defileye, Ataşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Ataşehir Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi'nde çalışmalarını yürüten Rookisch'in kurucusu Rukiye Gedik ve BloominBag'in kurucusu Neslihan Kılıç Hacıalioğlu tarafından tasarlanan birbirinden güzel ürünler, düzenlenen bir defile programıyla kadınların beğenisine sunuldu. 20 Belediye çalışanının manken olarak katıldığı defile renkli anlara sahne oldu.

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, "Ataşehir Belediyesi Kadın girişimcilik kursunda eğitimlerini aldıktan sonra kendi iş yerlerini kuran başaralı kadınlar aramızda 2 tane birbirinden yetenekli başarılı arkadaşlarımızın sergisini izledik. Hepsine çıkmış olduğu bu yolda başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kadın Girişimcilik Merkezi'nde çalışmalarını yürüten Rookisch'in kurucusu Rukiye Gedik, "Bütün kadınların kadınlar günü kutlu olsun. Bütün tasarımlarımız ve ürünlerimiz kadınlar tarafından Türkiye'de yapılmaktadır. Ataşehir Belediyesinin ortak ofisinden faydalanarak ve ofisi kullandığım sırada her zaman ofiste olan kadınlara motivasyon sağlamak için onlara yol gösterebilmek için tecrübelerimizi anlatabilmek için güzel işler yapalım düşüncesindeydik. Kadınlar günü buna çok güzel bir vesile oldu. Biz tasarımlarımızı göstermiş olduk ve Ataşehir'de bulunan kadınlara çalışmamın, üretmenin paylaşmanın güzelliğini göstermek istedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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