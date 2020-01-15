Ataşehir'de kadınlardan kadınlara girişimcilik desteği

15.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:43

Ataşehir Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi'nin (AKAGİM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir girişimcilik merkezi olan Zemin İstanbul ile birlikte düzenlediği "Girişimci Sohbetleri: Kadın Girişimciler Anlatıyor" etkinliği Zemin İstanbul'da gerçekleşti.



AKAGİM'in desteklerinden faydalanarak girişim hayatına başlamış kadın girişimciler etkinlikte, hem anne hem eş hem de iş insanı olarak yaşanmış hikayelerini anlattılar.



İki oturumdan oluşan toplantıda kadın girişimciler; kendilerini ve firmalarını tanıtıp, AKAGİM'le buluşmalarını, iş fikirlerini gerçeğe dönüştürme süreçlerini, bu sırada yaşadıklarını ve tecrübelerini dile getirdiler.



Moderatörlüğünü Şükür Çağlayan'ın yaptığı toplantıda; kadının toplumdaki rolünün girişimciliğe etkisi ve plaza hayatından atölye hayatına geçiş süreci hakkında da sohbet edildi. Etkinliği Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar ve girişimci adayı kadınlar izledi.



"Kadının Toplumdaki Rolünün Girişimciliğe Etkisi" başlıklı ilk oturuma kadın girişimcilerden; Hande Altun, Gökçen Çakır, Pınar Alpugan, Neslihan Kılıç Hacıalioğlu ve Handan Cengiz katıldı.



Bloominbag firmasının kurucusu Neslihan Kılıç, iş hayatındaki bazı üretim bölümlerinin kadınları tamamen reddettiğini dile getirirken, "Girişimci olurken ben bilmiyorum, ben yapamam demeyeceksiniz. Biz kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabiliriz. İşimin gereği olan üretim kısmında erkeklerin egemen olduğunu, tasarım kısmında ise daha çok kadınların var olduğunu gördüm" dedi.



Macellum firmasının kurucusu Gökçen Çakır ise kadınların iş hayatı, evin idaresi ve annelik gibi birçok konuyu birden düşündüklerini, bir sonraki adımı daha iyi hesaplayabildiklerini ve bu nedenle iş hayatında emin adımlarla ilerleyebileceklerini belirtti.



Kadınların dünya genelinde hak ettikleri yerde olmadıklarına dikkat çeken Partner in Work firmasının kurucusu Hande Altun da kadınların eğitim ve istihdam hakkına önem verilmesi gerektiğini, bunun sonucunda da daha iyi konumlarda hayat gösterebileceklerini vurguladı. Ayrıca AKAGİM'de kendilerine sunulan imkanlarla katma değer oluşturduklarını belirtti.



Zihin Nakkaşı Danışmanlık, Eğitim ve Koçluk Hizmetleri firmasının Kurucusu Pınar Alpugan, "20 yıllık iş hayatımda beynimin hep eril bölümüyle mücadele ettim. İş hayatında beynimin dişi tarafını göz ardı ettiğimi düşünüyorum. Ancak iş hayatında kadın erkek fark etmez, yılmadan, pozitif düşünerek, hedefe kitlenerek, çözüm odaklı, cesurca hareket etmeliyiz. Bunun için konfor alanından çıkmamız gerekiyor" dedi.



"İş Dünyasında Kadın Girişimciye Yaklaşım" başlıklı ikinci oturumuna; uzman, danışman ve tasarımcı kimlikleriyle Ceren Öçal, Ceren Muslu, Çiğdem Ulucasoy, Özge Özer ve Deniz Sena Girginel katıldı.



Kurumsallaşma aşamaları, markalaşma süreci ve girişimcinin yol haritası üzerine sohbet edilen bu bölümde; başarılı bir girişimci olabilmenin çok çalışmaktan, iş fikrine inanmaktan ve pes etmemekten geçtiğini söylediler. Kadın girişimciler bu bölümde de pratik filtre kahveden, uçak simülatörüne kadar kurdukları firmaları anlattı.



Flywithsim Havacılık, Uzay ve Simülasyon Teknolojileri Kurucusu ve Sanal Pilot Çiğdem Ulucasoy, pilot ve pilot adaylarının eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için eşi ile birlikte kurdukları firmanın hikayesini anlattı. AKAGİM'de girişimcilik eğitimlerinden yararlanan ve Türkiye'deki şirketi AKAGİM ofisinde kurulu olan Çiğdem Ulucasoy; Boeing yolcu uçaklarından F-16 savaş uçaklarına kadar bir çok uçak için yerli imkanlarla simülatör hazırladıklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA