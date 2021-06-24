Son dakika haber | ATAŞEHİR'DE KADINI GASP EDİP ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | ATAŞEHİR'DE KADINI GASP EDİP ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Haber-Kamera Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR'de iş kadını Sibel Koçan'ın çalıştığı holding önünde öldürülerek, yanındaki 3 milyon 300 bin liranın gasp edilmesi olayında gözaltındaki 7 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR'de iş kadını Sibel Koçan'ın çalıştığı holding önünde öldürülerek, yanındaki 3 milyon 300 bin liranın gasp edilmesi olayında gözaltındaki 7 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 7'si daha Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye sevk edilenler arasında arabada bulunan iki kişinin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 6'sı daha önce adliyeye sevk edilmiş, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanmıştı.

Son dakika haber | ATAŞEHİR'DE KADINI GASP EDİP ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber | ATAŞEHİR'DE KADINI GASP EDİP ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber | ATAŞEHİR'DE KADINI GASP EDİP ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber | ATAŞEHİR'DE KADINI GASP EDİP ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Merve Dizdar Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Emre Kocadağ Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | ATAŞEHİR'DE KADINI GASP EDİP ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:29:30. #1.16#

title