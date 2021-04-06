Ataşehir'de kadına çarpan aracın sürücüsü yakalandı

ATAŞEHİR'de sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari araç çarptı.
ATAŞEHİR'de sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari araç çarptı. Çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kanser olduğu öğrenilen genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
- İstanbul
Olay, saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu(23)'ya hızla gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın park halinde bulunan bir otobüsün altına girdi. Kanser hastası olduğu öğrenilen kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün ifadesinde kadına çarptığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı