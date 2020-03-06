Ataşehir'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor
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Ataşehir'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor

Ataşehir Belediyesi, ilçe sınırlarındaki ruhsatsız ve kaçak yapılarla mücadele etmeye devam ediyor.

06.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:28
Ataşehir'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor

Belediyesi, ilçe sınırlarındaki ruhsatsız ve kaçak yapılarla mücadele etmeye devam ediyor.


Ataşehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün yaptığı yıkım çalışması kapsamında, ve 'nün desteği ile İSKİ, AYEDAŞ, İGDAŞ ve Emniyet güçlerinin katılımıyla, 'ndeki ruhsatsız, kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.


Ekipler 5 Mart 2020 Perşembe sabahı, izinsiz olarak yapılan 22 adet kaçak, hangar tipi yapıyı gerekli önlemler alarak yıktı.


Kaçak yapılaşmayla her zaman olduğu gibi bundan sonra da etkin mücadele edilecek Ataşehir'de, ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına devam edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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