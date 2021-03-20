ATAŞEHİR'DE KAÇAK VE ÇALINTI OTOMOBİL MOTORLARI ELE GEÇİRİLDİ

Ali Çağlar TINBEK/ Ataşehir'de yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye otomobil motoru getirdiği belirlenen E.A., isimli kişi gözaltına alındı. E.A.'nın işyerinde yapılan aramalarda kaçak ve çalıntı olduğu belirlenen motor ve motor parçaları ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart Çarşamba günü Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde E.A. isimli bir kişinin yurt dışından kaçak yollarla ülkeye otomobil motoru getirip, çalıntı araçlara sattığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, E.A., isimli kişinin işyerinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramalarda çok sayıda otomobil motoru ele geçirildi. Polis, kaçak veya çalıntı olduğu değerlendirilen araç motorlarına el koydu. Ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri ilçe zabıta müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. E.A., gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı