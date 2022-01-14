Ataşehir'de kaçak içki satanlara polisten "müşteri" oyunu - Haberler
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Ataşehir'de kaçak içki satanlara polisten "müşteri" oyunu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de kaçak içki satanlara polisten "müşteri" oyunuİSTANBUL Ataşehir'de araç ile sahte içki satışı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu iki kişiyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de kaçak içki satanlara polisten "müşteri" oyunu

İSTANBUL Ataşehir'de araç ile sahte içki satışı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu iki kişiyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Şahıslar ile müşteri gibi konuşarak içki satışı için anlaşıp buluşan polis ekipleri şahısları kıskıvrak yakaladı. Operasyonda kaçak içki dolu 37 adet şişe ele geçirilirken şahısların sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Ataşehir'de İnönü Mahallesi ve Atatürk Mahallesinde 12 Ocak günü saat 17.20 sıralarında yabancı uyruklu B.Y. ve B.O. isimli şüpheli şahısların araç ile kaçak içki satışında bulunduğu tespit edildi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından şüpheli şahıslara yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında emniyet görevlileri, kaçak içki ticareti için şüpheli şahıslar ile müşteri gibi irtibat kurdu. 3 bin TL karşılığında 30 şişe kaçak i.ki almak için anlaşmaya varılan şüpheli şahıslar, Atatürk Mahallesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 37 adet kaçak içki dolu şişe ele geçirildi. Yakalanan B.Y. ve B.O. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıslar, 13 Ocak tarihinde sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlandı.

Ataşehir'de kaçak içki satanlara polisten müşteri oyunu

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