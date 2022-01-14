Ataşehir'de kaçak alkol sattığı gerekçesiyle iki şüpheli yakalandı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de kaçak alkol sattığı iddia edilen iki yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü ve Atatürk mahallelerinde iki kişinin araçla kaçak alkol sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerle müşteri olarak irtibat kuran polis ekipleri, toplam 3 bin lira karşılığında 30 şişe kaçak alkol almak için anlaşmaya vardı.

Polis, Atatürk Mahallesi'ne alkolü satmak için gelen yabancı uyruklu B.Y. ile B.O'yu gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 37 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Yabancı uyruklu şüphelilerin sınır dışı edilmeleri için işlemlere başlandı.