Ataşehir'de, iş yerinde kumara 37 bin 800 lira para cezası

Ataşehir'de, kumar oynatan iş yeri sahibi ile kumar oynayanlara toplam 37 bin 800 TL para cezası kesildi.

Ataşehir'de, kumar oynatan iş yeri sahibi ile kumar oynayanlara toplam 37 bin 800 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda Ataşehir ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

İş yerinin kapılarının kapalı olduğunu, şahısların arka kapıdan kaçtığını gören polis, zanlıları yakaladı.

Masalarda oyun takımları bulunan işyeri sahibiyle oyun oynayan 11 kişiye toplam 37 bin 800 TL idari para cezası işlemi uygulanırken, işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı