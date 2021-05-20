Ataşehir'de ilginç kaza anı kamerada

Ataşehir'de karşı karşıya kalan araç sürücülerinden birisi frene basmayınca park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Ataşehir'de karşı karşıya kalan araç sürücülerinden birisi frene basmayınca park halindeki araçlara çarparak durabildi. Yaşanan ilginç kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Sokak içerisinde karşı karşıya kalan iki araç sürücüsü birbirine yol vermeyince araçlardan biri park halindeki araçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İlginç kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sokağa giriş yapan araçların birbirine yol vermemesi sonrası araçlardan birinin park halindeki araçlar ile karşıdan gelen otomobile çarparak durabildiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı