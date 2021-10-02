Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı - Haberler
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Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı Ataşehir'de seyir halinde olan bir otomobil, dört yol ağzında caddeye giren bir otomobile süratle çarptı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı

İSTANBUL - Ataşehir'de seyir halinde olan bir otomobil, dört yol ağzında caddeye giren bir otomobile süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç hurdaya dönerken sürücüler yaralandı. Kazaya karışan otomobilin yola fırladığı anlar vatandaşın araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Ataşehir'de Dudullu caddesi, Atatürk Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ataşehir istikametinde süratli şekilde ilerleyen Ömer Yıldız kontrolündeki 34 AOY 30 plakalı Minicooper marka otomobil, yola giren Meriç Altınok yönetimindeki 34 CLZ 497 plakalı Nissan marka otomobile süratli bir şekilde yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç yaklaşık 20 metre savruldu. Meriç Altınok kontrolündeki otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı. Çevredeki vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza daha yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazanın sesi ile olay yerine giden esnaf Ali Yıldırım, "Sesi duyduk olay yerine gittiğimizde kaza olmuştu. Aracın birisi karşıya geçerken diğer araç vurmuş ve karşı tarafa uçmuş. Polis ve sağlık ekipleri geldi hemen olay yerine." dedi.

Kazaya karışan otomobilin kontrolden çıkarak yola fırladığı anlar başka nşr otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı

Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı

Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı

Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı

Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı

Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı

Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı

Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı

Ataşehir'de feci kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
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