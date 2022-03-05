ATAŞEHİR'DE İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ATAŞEHİR'DE İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ATAŞEHİR'DE iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ATAŞEHİR'DE iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Şubat Cuma günü Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşı yönlerden gelen iki motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüleri çarpışma sonucu yere savruldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletin çarpıştığı ve sürücülerin yere düştüğü görülüyor.

ATAŞEHİR'DE İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

ATAŞEHİR'DE İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

ATAŞEHİR'DE İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Motosiklet, Cuma, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title