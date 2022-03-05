ATAŞEHİR'DE İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

ATAŞEHİR'DE iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Şubat Cuma günü Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşı yönlerden gelen iki motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüleri çarpışma sonucu yere savruldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletin çarpıştığı ve sürücülerin yere düştüğü görülüyor.