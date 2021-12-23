Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu - Haberler
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Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekerek otobüsten indirmeye çalıştı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu

İSTANBUL - Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekerek otobüsten indirmeye çalıştı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de seyir halinde olan İETT aracının şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yolcuya bıçak çekerek üzerine yürüdü. Araç şoförü otobüsten inmesini istediği yolcuya hakaretler savurdu. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan korku dolu dakikalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu

Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu

Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu

İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu

İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri

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