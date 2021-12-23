Ataşehir'de halk otobüsü sürücüsü tartıştığı yolcuya bıçak çekti

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de özel halk otobüsü şoförünün tartıştığı yolcusunun üzerine bıçakla yürüme anı vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İETT'ye bağlı 34 JK 1228 plakalı özel halk otobüsü şoförü henüz belirlenemeyen bir nedenle yolcusuyla tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine otobüs şoförü çıkardığı bıçakla yolcunun üstüne yürüdü.

Şoförün otobüsün içinde bıçakla hareket etme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" demesi, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.