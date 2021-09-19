Ataşehir'de İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi: 1 yaralı - Haberler
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Ataşehir'de İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Ataşehir'de İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi: 1 yaralı Ataşehir'de İETT otobüsü bir hatlı minibüse çarptı.

- Ataşehir'de İett otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi: 1 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de İETT otobüsü bir hatlı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu bekleyen minibüs önce öndeki minibüse daha sonra da kaldırıma ve tabelaya çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 16: 40 sıralarında Ataşehir'de Bostancı Köprüsü üzerinde Dudullu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GH 7612 plakalı İETT otobüsü sürücüsü Bostancı Sanayii otobüs durağında yolcu indirip bindiren 34 M 3432 plakalı Mürsel Güleş idaresindeki Dudullu-Bostancı hatlı minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs de önünde bulunan 34 M 4107 plakalı Burçay Sate idaresindeki minibüse çarptı. Minibüs önce kaldırıma daha sonrada tabelaya vurarak durabildi. Kazada İETT otobüs şoförü cam kırıklarından dolayı hafif şekilde yaralandı. Şoför ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Minibüs şoförü Gökhan Uluman," Burada Dudullu-Bostancı minibüslerimiz yolcu indirip bindirirken otobüs araba sıkıştırması ile mi oluyor bilmiyorum minibüsün sağ tarafından vuruyor diğer minibüsede arkadan hasar veriyor. Otobüs şoföründe cam kırıklarından dolayı hafif yaralanma vardı ambulansla hastaneye götürüldü. Allah'a şükür herhangi bir yaralımız kaybımız yok." dedi.

Ataşehir'de İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi: 1 yaralı

Ataşehir'de İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi: 1 yaralı

Ataşehir'de İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi: 1 yaralı

Ataşehir'de İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi: 1 yaralı
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Haber: Ataşehir'de İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi: 1 yaralı - Haberler
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