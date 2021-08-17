Ataşehir'de holding çalışanı kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin bir kişi yakalandı

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan (41) cinayetinin faili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan (41) cinayetinin faili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Sibel Koçan'ın, Küçükbakkalköy'de iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi ve aracın bagajındaki içerisinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın alınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından kaçtığı görülen iki kişiden, silahı ateşlediği belirlenen şüpheli yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Küçükbakkalköy Başar Sokak'ta bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan ile yanındaki Mert A.'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silahla ateş edilmişti.

Bagajda içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı. Saldırıda, Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı.

Başından vurulan Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirlenirken, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

Olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu