Ataşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı Ataşehir'de, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ataşehir'de, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy ve Ferhat Paşa mahallelerindeki iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve aracın plakasını belirledi.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, araçla seyir halinde olan şüpheli Gökhan Y'yi (33) Yeniçamlıca Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Şüphelinin ihtara uymayarak kaçması üzerine polis ekipleri, aracın lastiğine ateş etti. Patlak lastikle bir süre ilerleyen şüpheli, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti.

Şüpheli Gökhan Y., kovalamaca sonucu yakalandı.

İncelemede, şüphelinin "silahlı yağma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA