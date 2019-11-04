Ataşehir'de hırsızlık

04.11.2019 13:06

Ataşehir'de bir iş yerinin kasasından para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy Mahallesi'nde iş yerinin kasasından para çalınması olayıyla ilgili yaptığı araştırma sonucunda, şüpheli Uğur K'yi (30) gözaltına aldı.

Tehdit ve hırsızlıktan suç kaydı olduğu tespit edilen zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA