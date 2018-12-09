Ataşehir'de Hırsız-polis Kovalamacası

İSTANBUL (AA) – Ataşehir'de bir marketi soydukları öne sürülen 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu polis ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Mimar Sinan Mahallesi, Kelebek Sokak'ta bulunan bir marketin kapısını kırarak içeri giren 3 şüphelinin içerideki gıda ve züccaciye malzemelerini çaldıkları öne sürüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri şüphelilerin marketten aldıkları malzemeleri arka sokakta bir depoya koydukları tespit edildi. Bu sırada depodan çıkan şüpheliler ile gece bekçileri arasında kovalamaca başladı.

Mimar Sinan Mahallesi ara sokaklarında yaya devam eden kovalamaca sonucu bir şüpheli gözaltına alındı.

Yaya olarak kaçamaya devam eden diğer şüpheliler ise Ataşehir ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı yakınında bir sokakta gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri markette ve malzemelerin konduğu depoda delil çalışması yaptı, hırsızlık sonucu elde edildiği düşünülen malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Ataşehir Polis Merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.