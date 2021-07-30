Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı
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Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı Otobüs şoförüne saldıran kişinin kaçış anı kamerada Ataşehir'de İETT otobüsüne binmek isteyen bir yolcu, İstanbul Kartı HES kodu ile entegre olmadığı için otobüse binemedi.

Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı

Otobüs şoförüne saldıran kişinin kaçış anı kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de İETT otobüsüne binmek isteyen bir yolcu, İstanbul Kartı HES kodu ile entegre olmadığı için otobüse binemedi. Otobüse binmekte ısrarcı olan yolcu, otobüs şoförü ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın uzaması ile otobüs şoförünü darp eden yolcu olay yerinden koşarak kaçtı. Saldırgan şahsın kaçış anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat geçtiğimiz günlerde 13.30 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, HES kodu ile entegre olmayan İstanbul Kartı ile 19D hat numaralı İETT otobüsüne biniş yapmak istedi. Otobüs şoförü yolcuyu bu şekilde alamayacağını belirtince şahıs şoföre hakaret etti, hakaret sonrası şoför ve yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu tarafından otobüs şoförü darp edildi. Vatandaşların saldırgana tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralı şoföre müdahale eden sağlık ekipleri müdahalenin ardından yaralı şoförü yakındaki hastaneye götürüldü.

Olaya tanık olan çevre esnafı bir vatandaş, "Bana neden şerefsiz dedin" dedi adamın üzerine yürüdü. Karşı taraf gardını aldı, diğeri bir tane vurdu. Adamı yere serdi. Kalabalık olunca da kaçtı. HES kodundan dolayı olduğunu söylediler" dedi.

Otobüs şoförüne saldıran kişinin kaçış anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı
Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı
Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı
Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı
Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

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