Ataşehir'de her yönüyle geri dönüşüme destek sağlandı
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Ataşehir'de her yönüyle geri dönüşüme destek sağlandı

Çevre dostu projeleriyle dikkat çeken Ataşehir Belediyesi bugüne kadar sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmalarında; 93 bin ton ambalaj atığı, 97 ton atık pil, 2 bin 554 ton bitkisel atık yağ, 120 ton elektronik atık, 430 ton plastik kapak ve 17 bin ton cam atık topladı.

Ataşehir'de her yönüyle geri dönüşüme destek sağlandı
12.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:06

Çevre dostu projeleriyle dikkat çeken Ataşehir Belediyesi bugüne kadar sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmalarında; 93 bin ton ambalaj atığı, 97 ton atık pil, 2 bin 554 ton bitkisel atık yağ, 120 ton elektronik atık, 430 ton plastik kapak ve 17 bin ton cam atık topladı.

Doğal kaynaklarımızı koruyarak geleceğe ve ekonomiye yatırım yapılmasına katkıda bulunmak amacıyla geri dönüşüm çalışmalarına hız veren Ataşehir Belediyesi ayda bin ton ambalaj atığı toplama hedefine ulaştı. "Ataşehir Ayrı Topluyor, Geleceğini Kazanıyor" sloganıyla yola çıkan Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bu çalışmalarda geri dönüşümü mümkün olan kağıt, karton, plastik, cam ve kompozit ambalaj atıklarını kaynağından ayrı topluyor. Kurulduğu 2009 yılında çevre koruma faaliyetine başlayan Ataşehir Belediyesi, günümüze kadar geçen bu sürede toplam 93 bin ton ambalaj atığı toplanmasını sağladı.

Hem öğrencilere yönelik "Ödüllü Atık Pil Yarışmaları" ile okullarda, hem de sitelerde, alışveriş merkezlerinde, marketlerde, muhtarlıklarda ve kamu binaları gibi bir çok yerde oluşturulan atık pil toplama noktaları sayesinde 2009 yılından bugüne 97 ton atık pil toplandı. İstanbul ilçe belediyeleri arasındaki atık pil toplama çalışmalarında; 2011 yılından beri her yıl ilk üç arasında yer alan Ataşehir, 4 kez birincilik derecesini aldı.

Bitkisel atık yağların lavaboya ve çöpe dökülmemesi, yeraltı suları ve denizlerin kirlenmemesi için; belediye hizmet merkezlerine, muhtarlıklara, sitelere ve okullara atık yağ toplama bidonları yerleştirildi. Belediyeye teslim edilen her 5 litre atık yağ için de 1 adet doğa dostu yüzey temizleyici hediye ediliyor. Ataşehir Belediyesi tüm bu çalışmalar sonucunda bugüne kadar 2 bin 554 ton bitkisel atık yağ toplamayı başardı.

İlkokul ve ortaokullar arası "Elektronik Atık Toplama Yarışmaları", Ataşehir'deki sitelere yönelik e-atık toplama noktalarının oluşturulması ve düzenlenen farklı sosyal sorumluluk projeleriyle elektronik atıklar konusunda da farkındalık oluşturuldu. Belediye hizmet birimlerine, muhtarlıklara, işyerlerine ve teknoloji marketlerine yerleştirilen e-atık kutularıyla birçok toplama noktası kuruldu, ayrıca evlerden de bozulmuş ya da kullanım süresi dolmuş elektrikli ya da elektronik eşyalar alınıyor. Tüm bu e-atık toplama çalışmaları neticesinde bugüne kadar 120 ton elektrikli ve elektronik eşya toplandı.

Halk arasında "Mavi Kapak Kampanyası" olarak bilinen, "Ataşehir Tane Tane Kapak Topluyor Adım Adım Engelleri Aşıyor" ismiyle ilk olarak Ataşehir'de başlayan proje, kısa sürede tüm Türkiye'ye hatta dünyaya yayılan bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Proje kapsamında toplanan her 250 kg plastik kapağa karşılık, ihtiyaç sahibi bir engelliye tekerlekli sandalye verilen kampanya kapsamında Ataşehir'de bugüne kadar 430 ton plastik kapak toplanarak 1709 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Yüzde yüz geri dönüşebilen tek malzeme olan cam atıklarının diğer ambalaj atıklarını kirletmeden ve zarar görmeden ayrı toplanmasını sağlamak, söz konusu işletmelerde daha etkin bir toplama sistemi kurmak amacıyla başlatılan "HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) Cam Dostu İşletme Projesi" ile; 10 otel, 90 cafe ve restoran ile 7 AVM'den bugüne kadar 17 bin ton cam atığı toplandı.

Çöpler Çiçek Olsun projesiyle ise, ağırlıklı olarak mutfak atıklarından oluşan ve çöpe atılan sebze, meyve, bahçeden kaynaklı çim, dal gibi organik atıklar, kompost makineleri vasıtasıyla gübreye dönüştürülerek doğaya geri kazandırılıyor.

Daha temiz bir çevre oluşturmak ve geri dönüşüm bilincinin yerleşmesini sağlamak amacıyla Ataşehir'deki 9 noktaya da "Yeşil Nokta" yerleştirildi. "Yeşil Nokta" konteynerlerinde; kitap, kağıt-karton-kompozit, plastik, metal, cam, plastik kapak, atık pil, bitkisel atık yağ, elektronik atıklar olmak üzere 9 farklı atık toplama grubu bulunuyor.

Ataşehir'deki bireylerde geri dönüşümün öneminin benimsetilmesi ve çevreyi gönüllü olarak koruma alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl; Çevre Konulu Tiyatrolar, Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm Konulu Eğitimler, Geleneksel Maket Yarışmaları, En Yeşil Okul Yarışmaları, Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışmaları, E-atık Toplama Yarışmalaları, Atölye Çalışmaları, Çevre Yürüyüşü ve Fidan Dikim Etkinlikleri, Çevre Ödül Törenleri ve Çevre Şölenleri düzenleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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