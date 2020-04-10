Ataşehir'de hastanede yatan hastanın telefonunu çalan şahıs kamerada
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Ataşehir, Polis, 3. Sayfa

Ataşehir'de hastanede yatan hastanın telefonunu çalan şahıs kamerada

Ataşehir'de polis ekipleri bir hastanede yatan hastanın cep telefonunu çalan şahsın peşine düştü.

10.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:39
Ataşehir'de hastanede yatan hastanın telefonunu çalan şahıs kamerada

Ataşehir'de polis ekipleri bir hastanede yatan hastanın cep telefonunu çalan şahsın peşine düştü. Şahıs, bir iş yerinin kasasından para, bir apartmandan da ayakkabı ve bebek arabası çaldıktan sonra yakayı ele verdi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de 14 Mart tarihinde bir hastanedeki hasta odalarını tek tek gezen şahıs, bir hastaya ait telefonu çalarak kaçtı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şahsın Serhat K.(29) olduğunu tespit etti. Polis, 7 Nisan tarihinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde bulun bir iş yerinin kasasından bin 510 TL çalınması olayını da Serhat K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Ayrıca İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan 3 çift ayakkabı ve 1 bebek arabası ile bebek araç koltuğu çalınması, müştekinin alt katında oturan komşusunun Serhat adlı torunundan şüphelendiğini söylemesi üzerine polis çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde 9 Nisan tarihinde görülen Serhat K. mobil park görevlilerince yakalandı. Serhat K. çaldığı telefonu Kadıköy'de 600 liraya sattığını, iş yerinin kasasından çaldığı bin 150 lira ve 600 lira ile uyuşturucu aldığını söyledi. Serhat K. apartmandaki malzemelerin ise yanındaki Emrah K. isimli arkadaşı tarafından çalındığını söyledi.

Serhat K.'nın 6 "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", 4 "açıktan hırsızlık", 3 "güveni kötüye kullanma", 1 "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", 1 "yağma-gasp", 1 "evden hırsızlık" olmak üzere 16 suç kaydı olduğu, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkındaki hırsızlık" suçundan 1 aranma kaydı olduğu tespit edildi. Serhat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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