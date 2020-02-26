Ataşehir'de halk otobüsü kaza yaptı (1)
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Ataşehir'de halk otobüsü kaza yaptı (1)

ATAŞEHİR'de otomobil ile İBB'ye bağlı Özel Halk Otobüsü çarpıştı.

26.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:30
Ataşehir'de halk otobüsü kaza yaptı (1)
ATAŞEHİR'de otomobil ile  İBB'ye bağlı Özel Halk Otobüsü çarpıştı. Refüjdeki reklam panosuna çarpıp, duran otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında 'de meydana geldi. Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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