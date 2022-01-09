ATAŞEHİR'DE GERİ GERİ KAYAN OTOMOBİL MARKETE GİRDİ

ATAŞEHİR'DE bir sürücü yokuşu çıktığı sırada bilinmeyen bir nedenle otomobilin kontrolünü kaybetti. Panik yapan sürücü otomobilden atlarken, kayan otomobil markete girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaza İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 34 DML 014 plakalı otomobilin sürücüsü yokuş çıkacağı sırada bilinmeyen bir nedenle otomobilin kontrolünü kaybetti. Panik yapan sürücü hareket halindeki otomobilden atlarken, geri geri kayan otomobili bir markete girdi. Bu sırada marketteki müşteriler ve çalışanlar büyük korku ve panik yaşadı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken markette ve otomobilde hasar meydana geldi.

Ahmet Uysal isimli vatandaş, Yukarında geri geri gelirken yanlış vitese takmış herhalde. Panikleyince kendini aşağıya atmış, otomobilde markete girdi diye konuştu. Başka bir mahalleli, Bir ses duyup camdan baktığımda aracı markette gördüm. Hanımefendi kendini dışarı atmıştı. Panikleyince aracı kaçırdığını söyledi. Durumu iyiydi. Geri geri kaymış araç diye konuştu.