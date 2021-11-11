Ataşehir'de geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Ataşehir'de geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel
Ataşehir'de geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de bir geri dönüşüm tesisinde işçilerin kullandığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir Geri Dönüşüm tesisinde işçilerin kullandığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı konteynerlerde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, katı atık malzemelerine sirayet etmeden söndürüldü.

Yangında konteynerler, kullanılamaz hale geldi.

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri
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