Ataşehir'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi 39. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposunda, açık alandaki ahşap ve plastik paletlerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.