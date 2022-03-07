Ataşehir'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Ataşehir'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA, Adem Koç - Güncel
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Ataşehir'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi 39. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposunda, açık alandaki ahşap ve plastik paletlerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ataşehir'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Adem Koç - Güncel

geri dönüşüm, Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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