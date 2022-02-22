Son dakika... Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika... Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA, Şükrü Gündüz - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi 3092'nci Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, gecekondu ve çevresinde soğutma çalışması yaptı.

Evde yaşayan yaşlı bir kadın da mahalle sakinlerinin yardımıyla yangından yara almadan kurtarıldı.

Son dakika... Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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