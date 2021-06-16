ATAŞEHİR'DE GASPÇI DEHŞETİNİN HEMEN SONRASI KAMERADA

Marmara Denizi'nin kabusu olan müsilaj için seferberlik başlatıldı.

Marmara Denizi'nin kabusu olan müsilaj için seferberlik başlatıldı. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu. Sahilde biriken müsilajlar, bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına dolduruldu. Ekipler çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı