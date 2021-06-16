Ataşehir'de gaspçı dehşeti: Ölümüne neden olan gasp edilen 3.3 milyon lirayı evinden getiriyormuş

SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (40)', içerisinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantasını gasp etmek için öldürülmesiyle ilgili soruşturmada kadının parayı evinden şirkete getirdiği ortaya çıktı.