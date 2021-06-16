Ataşehir'de gaspçı dehşeti: Ölümüne neden olan gasp edilen 3.3 milyon lirayı evinden getiriyormuş
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Ataşehir'de gaspçı dehşeti: Ölümüne neden olan gasp edilen 3.3 milyon lirayı evinden getiriyormuş

Ataşehir'de gaspçı dehşeti: Ölümüne neden olan gasp edilen 3.3 milyon lirayı evinden getiriyormuş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (40)', içerisinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantasını gasp etmek için öldürülmesiyle ilgili soruşturmada kadının parayı evinden şirkete getirdiği ortaya çıktı.

SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (40)', içerisinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantasını gasp etmek için öldürülmesiyle ilgili soruşturmada kadının parayı evinden şirkete getirdiği ortaya çıktı. Holdingin banka hesaplarında yaşanan problem nedeniyle alacaklılara parasının holding binası içinde elden teslim edildiği öğrenildi. Bu bilgi üzerine polis, gaspçılara haber verilme ihtimaline karşılık paranın geleceğini bilen kişileri tespit etmeye çalışıyor.

Polis soruşturması sırasında Sibel Koçan'ın sabah saatlerinde evinden aldığı ve 3 ayrı paket halinde bölünmüş toplam 3 milyon 300 bin lirayı bir çantaya koyarak holding binasına getirdiği tespit edildi. Holdingin banka hesaplarında yaşanan sorun nedeniyle nakit paranın, gün içinde alacaklılara holding binası içinde elden dağıtılmasının planlandığı ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine polis paranın Sibel Koçan tarafından olayın meydana geldiği sabah Holding binasına getirileceğini bilen kişileri tespit etmek için çalışma yaptığı öğrenildi. Gaspçılara içerden paranın geleceğinin haber verilme ihtimaline karşılık yapılan çalışmada bir çok kişinin bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Öte yandan, polis şüphelilerin kaçtığı otomobilin peşine düştü. İkiz plaka yapıldığı öğrenilen araç güvenlik kamera görüntüleri kullanarak takip edilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda henüz otomobile ulaşılamadı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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