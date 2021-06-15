Son dakika! Ataşehirde gasp edilerek öldürülen kadının eski kocası intihar etti

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Ataşehirde gasp edilerek öldürülen kadının eski kocası intihar etti Ataşehirde sabah saatlerinde holding binasının önünde gasp edilerek öldürülen Sibel Koçan'ın eski eşi olaydan birkaç saat sonra intihar etti.