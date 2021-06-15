ATAŞEHİR'DE GASP DEHŞETİ: KADIN ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ
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ATAŞEHİR'DE GASP DEHŞETİ: KADIN ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de gaspçı olduğu belirtilen kişilerin saldırısına uğrayan kadın başından vurularak öldürüldü.

Ataşehir'de - ATAŞEHİR'de gaspçı olduğu belirtilen kişilerin saldırısına uğrayan kadın başından vurularak öldürüldü.

Olay sabah saatlerinde Küçükbakköy Mahallesi Başar Sokak'taki holdingi binası önünde yaşandı.

İddialara göre holding çalışanı Sibel Koçan, para dolu çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.

Görgü tanığı Ayhan Morkoç, 'Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde' diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ATAŞEHİR'DE GASP DEHŞETİ: KADIN ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ
ATAŞEHİR'DE GASP DEHŞETİ: KADIN ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ
ATAŞEHİR'DE GASP DEHŞETİ: KADIN ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ
ATAŞEHİR'DE GASP DEHŞETİ: KADIN ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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