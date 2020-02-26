: Ataşehir'de feci kaza: İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüs ile otomobil çarpıştı

26.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:05

Ataşehir'de bir otomobil ile İstanbul Otobüs AŞ'ye ait içi yolcu dolu otobüsün çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkıp trafik ışıklarına ve reklam panosuna çarpan otobüs havada asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolculardan biri yaralanırken ortalık savaş alanına döndü.

Ataşehir'de Atatürk Bulvarında saat 09.15 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre İstanbul Otobüs AŞ'ye ait A.E. yönetimindeki içi yolcu dolu otobüs, yoldaki O.Ş. yönetimindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs kaldırıma çıkarak trafik ışıklarına ardından reklam panosuna çarptı. Faciadan dönülen kazada otobüsün önü havada asılı kalırken yolculardan biri de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle savaş alanına dönen olay yeri ve araçlar kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kazaya karışan otomobil şoförü, "Ben yavaş yavaş ilerliyordum. Otobüs arkadan tekrar ve tekrar çarptı. Sonra devam etti ve buraya çıktı. Bir kişi yaralı galiba, hastaneye götürüldü" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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