Son dakika haberleri | Ataşehir'de feci kaza: 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Ataşehir'de feci kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Ataşehir'de feci kaza: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Ataşehir'de ehliyetsiz sürücü, cadde üzerinde dönmeye çalışan bir araca yandan çarptı.

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Ataşehir'de ehliyetsiz sürücü, cadde üzerinde dönmeye çalışan bir araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki bir kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaş sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Renault marka Fluence model 34 KL 3836 plakalı araç sürücüsü, cadde üzerinde dönüş yapacağı esnada karşı şeritten gelen 34 ET 6539 plakalı Volkswagen marka Transporter model aracın ehliyetsiz sürücü Gökhan Demir'in çarpması sonrası yola savruldu. Meydana gelen kaza sonrası ehliyetsiz sürücünün çarptığı araçta şoförün yanında oturan Cansu Balta isimli genç kadın otomobil içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise Cansu Balta isimli genç kadını araç içerisinde sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 1 kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören Recai Akça, ben iş yerinin önünde otururken kaza oldu. Otomobil kural ihlali yaparak dönüş yapmaya çalıştı sırada karşıdan gelen hafif ticari araç otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün yanında oturan bayan arkadaş araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri kurtardı, sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. Omzunda platin olduğu için kolunu tutuyordu. Hafif ticari aracının sürücüsünün ehliyeti yokmuş" diye konuştu.

(İHA)

Son dakika haberleri | Ataşehir'de feci kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Ataşehir'de feci kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Ataşehir'de feci kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Ataşehir'de feci kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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