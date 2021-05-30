Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
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Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ataşehir'de sabah saatlerinde bir otomobilin farlarını çalan hırsızlar araç içerisindeki kameraya yakalandı.

Ataşehir'de sabah saatlerinde bir otomobilin farlarını çalan hırsızlar araç içerisindeki kameraya yakalandı. 20 saniyede otomobilin farlarını çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, dün saat 04: 45 sıralarında Ataşehir, Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan araç ile sokağa gelen hırsızlar, otomobilin yanında durarak aracın ön tamponunu kırmaya başladı. Tamponu kırdıktan sonra farları çalan hırsızlar, otomobil içerisinde bulunan harekete duyarlı kameraya yakalandı. Toplam 20 saniye süren hırsızlık, araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobilin farlarını çalan hırsızlar geldikleri gri panelvan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaşırken bir sitenin güvenlik kamerasına da yakalandı. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE FAR HIRSIZLIĞI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI - Haberler
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